«Челси» на выезде не сумел переиграть «Бёрнли»

«Челси» сыграл вничью с «Бёрнли» в матче 25-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Бёрнли на стадионе «Терф Мур» и закончилась со счётом 1:1.
Уже на 7-й минуте Педро Родригес вывел лондонскую команду вперёд, точно пробив после передачи от Виктора Мозеса, но в середине первого тайма Роберт Брэйди ударом со штрафного сравнял счёт.
«Челси» набрал 60 очков и занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Бёрнли» (30 баллов) — 12-й. Отрыв подопечных Антонио Конте от второго места составляет 10 очков.