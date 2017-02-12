Раньери: я уверен в себе и в каждом игроке «Лестера»

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери прокомментировал выездное поражение в матче АПЛ с «Суонси Сити». Встреча прошла в Суонси на стадионе «Либерти» и закончилась со счётом 2:0.
«Я хотел, чтобы сегодня для „Лестера“ начался новый сезон, но ничего не изменилось. Поверить не могу.
Мы хорошо начали матч с „Суонси“, но первые два удара в створ закончились голами — после такого трудно вернуться в игру. Не могу поверить, что в нынешнем чемпионате подобное случается раз за разом. Нам надо хорошенько поговорить и найти решение. Нужно немного удачи, чтобы вернуть нашу уверенность в себе. В себе я уверен, как и в каждом игроке», — цитирует Раньери BBC.
«Лисы» с 21 очком в активе опустились на 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, от зоны вылета команду Клаудио Раньери отделяет один балл.