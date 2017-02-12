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Дринкуотер: игроки «Лестера» поддерживают Раньери, мы должны продолжать борьбу

12 февраля 2017, воскресенье. 21:54. Футбол
Полузащитник «Лестер Сити» Дэниел Дринкуотер прокомментировал поражение от «Суонси Сити» (0:2) в матче 25-го тура АПЛ.

«Испытываю разочарование, поэтому тяжело подбирать какие-то слова. Нам нужно выбираться. Если мы продолжим биться, надеюсь, мы сможем изменить ситуацию. Мы должны продолжать бороться за каждый мяч. Мы честные парни и прилагаем все усилия. Мы понимаем, что все разочарованы, но мы разочарованы больше, чем кто-либо.

Конечно, игроки поддерживают Раньери. Игра на поле зависит только от нас. У тренера есть наша поддержка», — цитирует Дринкуотера BBC Sport.

После поражения от «Суонси» «Лестер» с 21 очком в активе опустился на 17-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, от зоны вылета команду Клаудио Раньери отделяет один балл.
Источник: BBC Sport Сообщить об ошибке
Теги
Лестер Сити Суонси Сити Дэниел Дринкуотер Клаудио Раньери
Новости. Футбол
12 февраля 2017, воскресенье
21:54 Дринкуотер: игроки «Лестера» поддерживают Раньери, мы должны продолжать борьбу
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