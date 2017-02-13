Пьюлис: слова Хьюза — позор, я сказал Шоукроссу, что он не будет неудачником

Главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Тони Пьюлис прокомментировал слова наставника «Сток Сити» Марка Хьюза о том, что Пьюлис после победного матча с «гончарами» позвонил защитнику «Стока» Райану Шоукроссу и назвал его неудачником. 59-летний специалист в прошлом возглавлял команду из Сток-он-Трента.
«Слова Хьюза — абсолютный позор. Во-первых, звонок, который я сделал Райану, был личным. Да, я упомянул слово «неудачники», но я намекал на людей, которые постоянно делают заявления, являющиеся неправдой. Я использовал слово «неудачник», но я сказал: «Райан, ты никогда таким не был и не будешь».
Я вывел «Сток Сити» из Чемпионшипа в Премьер-лигу, я вывел их в финал Кубка Англии и в еврокубки! Вы думаете, я буду критиковать город и людей, которые там живут? То, что эту историю вынесли на люди, — позор. Я обычно не реагирую на провокации и тому подобное, но это мне на самом деле очень противно», — цитирует Пьюлиса The Guardian.