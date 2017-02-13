Хазенхюттль ждёт от игроков «РБ Лейпциг» большей целеустремлённости

Главного тренера «РБ Лейпциг» Ральфа Хазенхюттля обеспокоило поражение команды в домашнем матче 21-го тура чемпионата Германии с «Гамбургом». Хозяева поля были разгромлены одним из аутсайдеров со счётом 0:3, что для многих стало неожиданностью.
«Мы должны вновь постараться добиться того, чтобы команда играла более целеустремлённо», — приводит слова Хазенхюттля Bild.
В данный момент «Лейпциг» с 24 очками продолжает занимать 2-е место в турнирной таблице, однако отставание от мюнхенской «Баварии» составляет уже 7 очков.