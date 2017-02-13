Карадениз: пока мы не стали 100-процентным «Рубином»

Полузащитник «Рубина» Гёкдениз Карадениз считает, что казанцы ещё не стали единым коллективом. Также 37-летний турецкий легионер, который в нынешнем сезоне провёл лишь 5 матчей в РФПЛ, пролил свет на своё будущее.
«Мы стали больше и жарче бороться на поле, отдаваться игре. Но если вы спросите меня, превратились ли мы в настоящую единую команду, отвечу: ещё нет. Я никогда не лицемерил в жизни, всегда говорил, что вижу и думаю. Сейчас тоже. Пока мы не стали 100-процентным „Рубином“. Ни в футбольном смысле, ни в психологическом.
До нынешнего сезона я постоянно играл, теперь же чувствую себя прекрасно, но на поле не выхожу. Понял бы перевод в запас, если бы показывал слабый футбол или неготовность. Но я готов! Хотя выбирать 11 лучших из 27 кандидатов, конечно, — право главного тренера. Мне остаётся только подчиниться его решению.
Из „Рубина“, в котором провёл больше 8 лет, уходить не хочется. Не знаю, как сложится дальше. Может быть, стану получать ещё меньше игрового времени, — решать тренеру. Единственное, что скажу: никто не упрекнёт меня в непрофессионализме. Ни тренер, ни журналисты никогда не обвинят меня в том, что я плохо готовлюсь к матчам. Работаю, как и работал: на максимуме, не жалея себя. Я полностью готов. Но — не играю. Возраст? Да, мне 37. И это говорит о том, что я многое повидал в футболе, многое понимаю в жизни. Если тренер скажет, что в его планах — омоложение команды, я приму это. Надо терпеть — буду терпеть», — приводит слова Карадениза «Советский спорт».