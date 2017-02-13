Нападающий «Интера»: для меня образцом для подражания является Икарди

Нападающий миланского «Интера» Андреа Пианомонти выразил благодарность главному тренеру команды Стефано Пиоли за возможность выйти на поле в домашнем матче 24-го тура чемпионата Италии с «Эмполи». Нерадзурри сумели забить два гола и сохранить свои ворота в неприкосновенности. Сам Пианомонти, вышедший на поле на 80-й минуте, отметил, что старается брать пример с форварда команды Мауро Икарди.
«Благодарю нашего тренера за эту возможность. Это был отличный вечер, ведь я отметил свой дебют в национальном первенстве. Что же касается моего будущего, то я максимально выкладываюсь на тренировках, чтобы всегда быть готовым к выходу на поле. А дальше пусть оценивают мою игру клуб, семья и мой агент. Для меня образцом для подражания является Икарди», — цитирует Пианомонти La Gazzetta dello Sport.