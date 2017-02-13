Президент «Стали»: Кучук для меня тот тренер, с которым я готов проигрывать

Президент «Стали» Вардан Исраелян рассказал о назначении Леонида Кучука на пост главного тренера команды. После 18 матчей чемпионата Украины команда занимает девятое место в таблице.
«Кучук для меня тот тренер, с которым я готов проигрывать. Никто не застрахован от поражений, мы не говорим, что пришёл Кучук – и «Сталь» станет великим клубом. Если сыграем неудачно, то я точно буду знать, что проведётся определённая работа и после этого будет прогресс. Раньше такой уверенности не было даже после побед.
Я очень хорошо знаю этого тренера, он одержим работой. Задачу на этот сезон ставить некорректно, но если есть хотя бы малейший шанс, то мы будем бороться. Главная задача – построить команду, которая будет стремиться к победам. Думаю, с ним мы сможем создать хорошую команду.
В это трансферное окно мы особо не тратились, но если будет нужно, то мы готовы тратить деньги. Меня обрадовал тот факт, что тренер не отказался от футболистов, которые есть. Он делает команду из этих игроков, включая молодёжный состав», – цитирует Исраеляна сайт телеканала «Футбол 1».