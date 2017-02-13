Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Президент «Стали»: Кучук для меня тот тренер, с которым я готов проигрывать

13 февраля 2017, понедельник. 09:04. Футбол
Президент «Стали» Вардан Исраелян рассказал о назначении Леонида Кучука на пост главного тренера команды. После 18 матчей чемпионата Украины команда занимает девятое место в таблице.

«Кучук для меня тот тренер, с которым я готов проигрывать. Никто не застрахован от поражений, мы не говорим, что пришёл Кучук – и «Сталь» станет великим клубом. Если сыграем неудачно, то я точно буду знать, что проведётся определённая работа и после этого будет прогресс. Раньше такой уверенности не было даже после побед.

Я очень хорошо знаю этого тренера, он одержим работой. Задачу на этот сезон ставить некорректно, но если есть хотя бы малейший шанс, то мы будем бороться. Главная задача – построить команду, которая будет стремиться к победам. Думаю, с ним мы сможем создать хорошую команду.

В это трансферное окно мы особо не тратились, но если будет нужно, то мы готовы тратить деньги. Меня обрадовал тот факт, что тренер не отказался от футболистов, которые есть. Он делает команду из этих игроков, включая молодёжный состав», – цитирует Исраеляна сайт телеканала «Футбол 1».
Источник: Телеканалы Футбол 1/Футбол 2 Сообщить об ошибке
Теги
ФК Сталь Каменское Леонид Кучук
Новости. Футбол
13 февраля 2017, понедельник
09:57 Директор «Мордовии»: Дм. Черышев пошёл на уступки в вопросе размера компенсации
09:49 Луис Энрике заинтересовался защитником «Сельты» Кастро
09:42 «Рубин» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:00
09:22 Грозный покинул пост главного тренера тбилисского «Динамо»
09:18 На стройке стадиона к ЧМ-2018 в Самаре произошёл пожар
09:04 Президент «Стали»: Кучук для меня тот тренер, с которым я готов проигрывать
08:50 Нападающий «Интера»: для меня образцом для подражания является Икарди
08:42 Карадениз: пока мы не стали 100-процентным «Рубином»
08:32 Тер Штеген: победа в Примере? «Барселона» может лишь выигрывать свои матчи
08:32 Полузащитник «Ниццы»: Балотелли позволяет себе работать спустя рукава — это позо
08:15 Карпин: капитанство Дзюбы в «Зените» и обсуждать не стоит — рутинная история
08:14 Трапп: «ПСЖ» нет необходимости прятаться от «Барселоны»
08:00 Цорк: уверен, что критика Тухеля относилась исключительно к игрокам «Боруссии» Д
08:00 Кубок Легенд: Валерий Карпин сыграет за сборную России
07:59 Тренер: хотел привести Роналду в «Ювентус», но Салас не перешёл в «Спортинг» Л
07:58 Спортивный директор «Боруссии» М готов отклонить предложение «Баварии»
07:54 «Барселона» рассматривает возможность выкупа Деулофеу у «Эвертона» за € 8,5 млн
07:29 В ходе драки фанатов «Фламенго» и «Ботафого» с полицией погиб один человек
07:26 Капаррос призвал болельщиков «Севильи» относиться к Серхио Рамосу лучше
07:13 Кабальеро: «Манчестер Сити» будет бороться за чемпионство до конца
07:00 Хазенхюттль ждёт от игроков «РБ Лейпциг» большей целеустремлённости
07:00 Игуаин: «Ювентус» начал матч с «Кальяри» совсем не так, как планировал
06:50 Феррейра-Карраско: моё раздражение относится не к Симеоне, а ко мне самому
06:39 Тухель: «Боруссия» Д — не только то, что она показывает в матчах с «Баварией»
06:37 Аллегри: «Ювентусу» пошёл на пользу переход на схему 4-2-3-1
06:36 Ф. Торрес: «Атлетико» вновь стал командой, которая не сдаётся и играет на победу
05:37 Симеоне: камбэк «Атлетико» был маловероятен, но мы победили благодаря фанатам
05:23 Игрок «Аякса» Велтман обманул соперника, нарушив принципы фэйр-плей
05:13 Форвард «Перуджи» забил гол а-ля Ибрагимович
04:00 Зинченко провёл первый за два месяца матч за ПСВ
03:44 «Милан» заинтересован в возвращении Обамейянга
03:32 Ибрагимович не знает, останется ли он в «МЮ» по окончании сезона
02:40 Гвардиола не исключил вероятности ухода Агуэро из «Манчестер Сити»
01:43 Экс-генсек РФС Воробьёв: место, которое не занял Капелло, может достаться Мутко
01:24 Бывший хавбек ФК «Москва» Макси Моралес стал игроком «Нью-Йорк Сити»
00:53 «Нант» выиграл у «Марселя» и поднялся на пять строчек в таблице Лиги 1
00:38 Дубль Игуаина принёс «Ювентусу» победу над «Кальяри»
00:37 «Атлетико» вырвал победу у «Сельты», проигрывая к 86-й минуте —1:2
00:18 Тест. Какой ты эксперт в спорте?
00:15 Хуанфран получил травму и может пропустить матч «Байер» — «Атлетико»
00:07 Нойер: «Арсенал» — не идеальный жребий для «Баварии»
00:05 Пьюлис: слова Хьюза — позор, я сказал Шоукроссу, что он не будет неудачником
12 февраля 2017, воскресенье
23:55 Окслейд-Чемберлен: хотим победить «Баварию» и доказать, что многие ошибались
23:41 Кристиана перейдёт в Китай и станет самой высокооплачиваемой футболисткой мира
23:38 Маротта: агенты Дибалы приедут в Италию в конце месяца, и мы продлим контракт
Все новости RSS
Уйдёт ли Ал. Миранчук из "Локомотива" этой зимой?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+