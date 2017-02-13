Источник: Оздоев покинул расположение «Рубина» на сборе

Как утверждает «Бизнес Online», полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев покинул расположение казанской команды на сборе, который проходит в Испании. Отъезд не связан с травмой или семейными обстоятельствами.
Футболист пропустит остаток второго сбора, а присоединится ли он к команде на третьем сборе, на данный момент неизвестно. Отмечается, что до этого у Оздоева состоялся продолжительный разговор с наставником «Рубина» Хавьером Грасией.
Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что хавбек может перейти в «Терек» на правах аренды.