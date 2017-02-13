Кавани: со стороны «Атлетико» был интерес, но нужно уважать свой контракт

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани подтвердил информацию СМИ о том, что в летнее трансферное окно в его услугах был заинтересован мадридский «Атлетико». Однако уругвайский футболист предпочёл продолжить карьеру в парижском клубе.
«Будем реалистами. Эта правда, что со стороны «Атлетико» был ко мне определённый интерес. Но я один из тех, кто всегда утверждает, что профессионалу нужно уважать свою команду и свой контракт. Так в моём случае и произошло, и так продолжается до настоящего момента. Летом я с семьёй был в Мадриде, и представители «Атлетико» любезно пригласили нас поужинать. Я не мог отказать этим людям, исходя из воспитания, и благодарен им за это», — приводит слова Кавани Marca.