Даудов: Оздоев будет играть в «Тереке» на правах аренды

Президент «Терека» Магомед Даудов на своей официальной странице в "Инстаграме" подтвердил переход полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева, который будет играть в грозненском клубе на правах аренды.
«Хочу поделиться с вами хорошей новостью: сегодня „Терек“ подписал контракт с полузащитником сборной России Магомедом Оздоевым. Футболист, имеющий действующий контракт с казанским „Рубином“, перешёл в „Терек“ на правах аренды до конца сезона. В то же время можно отметить, что Магомед вернулся домой. Он родился в Грозном и в составе молодёжной команды „Терека“ начинал свой путь в большом футболе. А он действительно большой в карьере Оздоева. За несколько лет Магомед вырос до уровня одного из лучших полузащитников страны и игрока национальной сборной. Мы рады приветствовать Магомеда Оздоева в нашем дружном коллективе и уверены, что он поможет команде в решении поставленных задач. Завтра вместе с командой Оздоев отправится на подготовительный сбор „Терека“ в Италии. Добро пожаловать домой, Магомед!» — написал Даудов.