Шмельцер: «Боруссии» надо сыграть с «Бенфикой» лучше, чем в Бундеслиге

Капитан дортмундской «Боруссии» Марсель Шмельцер поделился ожиданиями от предстоящего первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой». Встреча состоится 14 февраля в Лиссабоне.
«Мы должны добиться достойного результата в Лиссабоне и сыграть лучше, чем в чемпионате Германии. Слышал, что на стадионе „Бенфики“ незабываемая атмосфера, и хотел бы её поскорее прочувствовать», — цитирует Шмельцера официальный сайт УЕФА.
В последних семи матчах Бундеслиги «Боруссия» Д сумела одержать лишь две победы.