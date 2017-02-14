Экс-форвард «Шахтёра» Морено перешёл в клуб второго китайского дивизиона

Бывший нападающий донецкого «Шахтёра» и сборной Боливии Марсело Морено продолжит карьеру во втором дивизионе чемпионата Китая. 29-летний футболист на правах свободного агента заключил соглашение с клубом «Ухань Чжоэр», сообщает ESPN.com.br.
Морено с 2008 по 2011 год принадлежал «Шахтёру», с которым добился победы в Кубке УЕФА в 2009 году. После ухода из украинского клуба в 2012 году Марсело выступал в бразильских «Гремио», «Фламенго» и «Крузейро», а последним клубом в его карьере был китайский «Чанчунь Ятай».