Гвардиола: игроки «Манчестер Сити» сделали 1 млрд передач в матче с «Борнмутом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу команды над «Борнмутом» (2:0) в матче 25-го тура Премьер-лиги.
«Наша команда показала качественный футбол. Очень доволен увиденным, особенно последними 10-15 минутами. Мы сделали всё верно, добыв результат с миллиардом передач. Важно забивать голы, и нам их недостаёт, но ничего страшного.
Отставание от „Челси“ всё ещё очень велико. Мы сосредоточены исключительно на ближайшем матче. Будем надеяться, травма Жезуса не слишком серьёзна. Подождём до завтра», — приводит слова Гвардиолы BBC.