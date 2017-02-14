С. Индзаги: в последних трёх матчах «Лацио» потерял 6 или 7 очков

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал ничейный исход матча 24-го тура итальянской Серии А с «Миланом». Встреча проходила в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:1, причём «Милан» ушёл от поражения лишь на 85-й минуте.
«Очень обидный результат. Мы должны были побеждать. Наши футболисты нанесли 23 удара по воротам, а забили лишь с пенальти. Мы не могли забить, а потом они сравняли счёт. Горжусь, что моя команда показывает такую игру, но мы должны были побеждать в двух последних домашних матчах.
Доволен нашими нападающими, хотя сегодня нам не везло в завершении атак. Кроме того, голкипер „Милана“ сыграл отлично. Примерно то же самое произошло и в игре с „Кьево“. В последних трёх матчах мы потеряли 6 или 7 очков. Если бы этого не произошло, „Лацио“ уже был бы на третьем или четвёртом месте», — приводит слова Индзаги Football Italia.