Динь: стиль игры «Барселоны» — это почти религия

Защитник «Барселоны» Лука Динь в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», который состоится 14 февраля, рассказал, как чувствует себя в испанской команде. Динь перебрался в «Барселону» летом 2016 года из «ПСЖ».
«Для меня «Барселона» является самым большим клубом в мире, я думаю, что не только для меня, а для всех. Стиль игры «Барселоны» — это почти религия, причём очень сильная.
Я сказал своему отцу, что мечтал играть здесь, и мечта сбылась. В «Барселоне» тепло встречают новичков. Они как одна большая семья.
Давление в «Барселоне» отличается, ведь ожидания от клуба большие. Вы должны выигрывать много трофеев, и это то, к чему мы стремимся.
Месси и Суарес? Это невероятные игроки, лучшие нападающие в мире. Играть с ними одно удовольствие. На тренировках и в играх они творят невероятные вещи», — цитирует Диня Football Espana.
Если поддерживаешь каталонскую религию, заявляй Месси в свою команду!