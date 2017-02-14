SIGA приветствует решения исполкома УЕФА по реформе управления

Компания Sport Integrity Global Alliance (SIGA) поприветствовала решения исполнительного комитета УЕФА по реформе управления организацией. SIGA — это организация, которая включает в себя более чем 70 международных компаний. Компания основана в ноябре 2015 года, её целью является популяризация спортивной индустрии в мире.
Ранее исполком УЕФА ограничил срок правления президента и членов исполкома организации тремя мандатами по четыре года. Также исполком одобрил положение, согласно которому кандидаты в исполком организации должны иметь руководящий пост в национальной организации, которую они представляют (президент, вице- президент, генеральный секретарь или директор).
«SIGA приветствует новости, что исполком УЕФА единогласно утвердил ряд хороших предложений по реформе управления для развития европейского футбола и спорта. Мы будем рады сотрудничать с УЕФА и поддерживать их пути реформ», — сообщила пресс-служба организации.