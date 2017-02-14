Широков: «Лестер» может всех приятно удивить в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник ЦСКА, «Зенита» и «Спартака» Роман Широков поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, которые стартуют 14 и 15 февраля.
«На этом этапе трудно назвать фаворита турнира. Надо посмотреть, как команды пройдут 1/8 финала, и уже станет понятно, чего ждать. Сейчас можно на кого-то поставить, а команда вылетит.
Сегодня играют «ПСЖ» с «Барсой». Я никому предпочтения не отдаю, но очень хочу посмотреть именно эту игру. Встречаются две хорошие команды, и одной придётся уступить.
Мне кажется, что „Лестер“ может всех приятно удивить. Слышал, в „Наполи“ говорят, что они готовы дать бой „Реалу“. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.