Модрич: слава богу, Марадона завтра не будет играть за «Наполи» против «Реала»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (15 февраля) в шутку выразил радость в связи с тем, что легенда партенопейцев Диего Марадона не сыграет с его командой. Аргентинец прибыл в Мадрид вместе с делегацией «Наполи», чтобы поддержать команду.
«Марадона – один из лучших игроков в истории футбола. Диего — прекрасный человек, я как-то встречался с ним. Мы рады, что он посетит „Сантьяго Бернабеу“. Слава богу, что он завтра не сыграет», — цитирует Модрича Marca.