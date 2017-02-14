«Амкар» усилился голкипером «Балтики» Вамбольтом

Голкипер «Балтики» Денис Вамбольт продолжит карьеру в «Амкаре». Об этом сообщает пресс-служба калининградского клуба.
«К сожалению, по условиям контракта мы не могли сохранить талантливого вратаря у себя в клубе. Хотя очень хотели, чтобы Денис продолжил выступления в родной команде. Теперь же пожелаем ему закрепиться в Премьер-Лиге, где не так много воспитанников калининградского футбола», — сказал генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая.
Ранее сообщалось, что Вамбольт пребывал в «Амкаре» на просмотре, а в контракте игрока прописана сумма отступных в размере 2,5 млн рублей. 21-летний футболист провёл 13 матчей в нынешнем розыгрыше ФНЛ и пропустил 14 мячей.