Рамос: надеюсь, «Реал» повторит достижение «Милана», выиграв ЛЧ два раза подряд

Защитник «Реала» Серхио Рамос в преддверии первого матча с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится 15 февраля в Мадриде, поделился мнением о сопернике и о шансах его команды повторить достижение «Милана», который выиграл турнир два раза подряд в 1989 и 1990 годах.
«Надеюсь, что «Реал» сможет повторить достижение «Милана», который выиграл трофей два раза подряд в 1989 и 1990 годах. Никому этого не удавалось сделать с тех пор, потому что это очень сложно. Однако «Реал» является действующим победителем турнира и наслаждается этим чувством. Ощущаем, что можем выиграть Лигу чемпионов снова. К защите титула будем идти шаг за шагом. Будем с большим уважением относиться к соперникам, при этом стараясь добиваться успеха.
«Наполи» сейчас на ходу. Знаем, что нам предстоят сложные матчи. В Лиге чемпионов иначе не бывает. В этом турнире разносторонние и быстрые команды, хорошо действующие на контратаках. «Реалу» нужно быть очень внимательным при обороне», – цитирует Рамоса пресс-служба УЕФА.
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