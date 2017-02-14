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Канунников: «Хэбэй Чайна Форчун», откровенно говоря, ниже классом, чем «Рубин»

14 февраля 2017, вторник. 20:36. Футбол
Нападающий «Рубина» Максим Канунников поделился впечатлениями после победного матча с китайским «Хэбэй Чайна Форчун» (3:1), а также подвел итоги второго сбора в Малаге.

«Что касается сегодняшнего матча, то соперник, откровенно говоря, ниже классом. Но бывали моменты, когда играли спустя рукава, особенно в конце второго тайма. В результате мы опускались в оборону, и они создавали опасные моменты. Начали очень здорово, имели много моментов и заслуженно выиграли. Но, повторюсь, нужно играть с концентрацией все 90 минут, а не отдельными периодами.

В целом, два сбора отработали. Хорошие спарринги были. Входим в игровой ритм, все ребята получают игровое время, выходят на свой уровень. Более или менее в оптимальных кондициях сейчас находимся, следуем плану, выполняем ту работу, тот объем, который запланирован. Контрольные игры подтверждают, что мы идем по правильному пути», — цитирует Канунникова сайт «Рубина».
Источник: Официальный сайт ФК "Рубин" Сообщить об ошибке
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ФК Рубин Максим Канунников
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14 февраля 2017, вторник
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