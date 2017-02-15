Гол Митроглу помог «Бенфике» обыграть «Боруссию» Д в первом матче 1/8 финала ЛЧ

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» принимала на своём поле дортмундскую «Боруссию». Встреча проходила на стадионе «Да Луш» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол в составе победителей записал на свой счёт греческий форвард Константинос Митроглу, который отличился на 48-й минуте. На 58-й минуте игры нападающий немецкой команды Пьер-Эмерик Обамейянг не реализовал пенальти.
Ответный матч команды проведут в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Встреча запланирована на 8 марта.