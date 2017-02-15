Линделёф: такие победы, как над «Боруссией», всегда добавляют уверенности

Защитник «Бенфики» Виктор Нильссон-Линделёф остался доволен игрой своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
«Сегодня мы показали великолепную командную игру. Это был сложный матч. У „Боруссии“ очень хорошая команда, но для нас всё закончилось хорошо. Такие победы всегда добавляют уверенности. Правда, в следующий раз нам нужно чаще контролировать мяч», — приводит слова Линделёфа BBC.