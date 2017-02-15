Филипе Аугусто: «Бенфика» дала достойный ответ «Боруссии»

Полузащитник «Бенфики» Филипе Аугусто, вышедший на замену в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», подвёл итоги игры. Встреча проходила на стадионе «Да Луш» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
«Это был напряжённый матч с командой, которая привыкла играть на высочайшем уровне. Но мы смогли дать достойный ответ и забили гол, которого хватило для победы. Не думаю, что мой выход на замену так сильно повлиял на ход игры. Я просто выполнял свою роль. Играл как можно лучше. И мои партнёры по команде делали так же», — приводит слова Филипе Аугусто официальный сайт УЕФА.