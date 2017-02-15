Пицци: «Бенфике» немного повезло, но наша игра — это не только везение

Полузащитник «Бенфики» Пицци признал, что его команде немного повезло в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Встреча проходила на стадионе «Да Луш» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
«Это заслуженная победа в матче, в котором дортмундцы обязательно доставили бы нам сложности. Но наша организация сыграла решающую роль. Мы сумели сохранить ворота на замке, что может быть важно на кубковых стадиях. Везение — часть футбола, и сегодня нам немного повезло, но наша игра — это не только везение. Мы тяжело работали и заслужили победу», — приводит слова Пицци официальный сайт УЕФА.