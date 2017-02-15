Матюиди: победа над «Барселоной» — это лучшее, что я испытал, играя за «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Блез Матюиди прокомментировал победу над «Барселоной» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Это прекрасный вечер, один из лучших за время моего выступления за «ПСЖ». Мы знаем, что есть ещё второй матч, так что расслабляться не намерены. Победа над «Барселоной» — это нечто особенное. Думаю, что это лучшее, что я испытал за время своего пребывания в «ПСЖ». Мы будем наслаждаться этой победой несколько дней, потому что имеем на это право», — цитирует Матюиди L’Equipe.
Ответный матч состоится 8 марта на «Камп Ноу».