Мухаметшин ведёт переговоры с двумя клубами ФНЛ

Нападающий Руслан Мухаметшин, который недавно расторг контракт с тульским «Арсеналом», рассказал, что в настоящее время ведёт переговоры с двумя командами из ФНЛ.
«Пока что ещё не до конца определился, где продолжу карьеру. Скорее всего, присоединюсь к кому-то до лета. Потому что лететь куда-то, например, в Казахстан, не особо хочется. В приоритете вариант трудоустроиться где-нибудь поближе. На данный момент веду диалог с двумя клубами из ФНЛ», — сказал Мухаметшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.