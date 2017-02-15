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Мухаметшин ведёт переговоры с двумя клубами ФНЛ

15 февраля 2017, среда. 13:28. Футбол
Нападающий Руслан Мухаметшин, который недавно расторг контракт с тульским «Арсеналом», рассказал, что в настоящее время ведёт переговоры с двумя командами из ФНЛ.

«Пока что ещё не до конца определился, где продолжу карьеру. Скорее всего, присоединюсь к кому-то до лета. Потому что лететь куда-то, например, в Казахстан, не особо хочется. В приоритете вариант трудоустроиться где-нибудь поближе. На данный момент веду диалог с двумя клубами из ФНЛ», — сказал Мухаметшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Руслан Мухаметшин
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