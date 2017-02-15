Воспитанник английской академии Nike объяснил, почему выбрал «Спартак-Нальчик»

19-летний воспитанник английской академии Nike Максим Бойчук, подписавший контракт со «Спартаком-Нальчик», объяснил, почему перешёл в нальчикскую команду.
«Академия Nike играет раз в неделю: играли с «Ливерпулем», «Галатасараем», «Лестером», «Норвичем», «Коринтиансом», «Брюгге». В целом не сказал бы, что уровень футболистов из академий топ-клубов выше, чем у игроков команды академии Nike. Просто там ребята играют по два-три года вместе и отлично друг друга понимают, а у нас состав обновлялся каждые полгода. За сезон 11 ребят подписали профессиональные контракты: кого-то «Лестер» забрал, кто-то уехал на родину в Сидней или Прагу.
Меня приглашали несколько клубов из ФНЛ, и я выбрал нальчикский «Спартак», у которого сейчас есть небольшие проблемы с нападающими — основной форвард получил травму, второй продолжает восстанавливаться. Как оказалось, тренеры моей новой команды смотрели запись игры с K11 и некоторые другие мои матчи, например с «Лестером».
Здесь футболисты постарше, поэтому немного непривычно. Первые дни было очень тяжело: не привык бегать такое количество кроссов. В Англии тоже приходилось тяжеловато, но не так часто. Впрочем, со временем привык.
Ещё в России отыграл 90 минут против «Алании» на заснеженном поле — для Нальчика редкость. А вчера вышел на 15 минут против «Зенита-2» в Кубке ФНЛ. Теперь жду дебюта в официальных матчах, надеюсь, мне удастся сыграть после зимней паузы в стартовом туре против «Динамо», — сказал Бойчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым.
Обычный парень из Балабаново готовился пойти в армию, но попал в английскую академию и подписал профессиональный контракт с клубом ФНЛ