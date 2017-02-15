Петреску обратился в палату по разрешению споров ФИФА в связи с долгом «Кубани»

Бывший главный тренер «Кубани» Дан Петреску подал заявление в палату по разрешению споров ФИФА в связи с долгом «Кубани». Об этом рассказал агент специалиста Николай Пырнэу.
«В понедельник, 13 февраля, Дан Петреску подал заявление в палату по разрешению споров ФИФА в связи с долгом «Кубани». Деньги по-прежнему не вернули. Решение палаты по разрешению споров РФС у нас на руках уже есть. Так что процесс с ФИФА затянется ненадолго. У Петреску действовал контракт, который был расторгнут, но в нём всё на этот случай чётко прописано. Мы не собирались специально зарабатывать на штрафных санкциях, но в «Кубани» даже не сказали: «Ребят, денег нет. Давайте ограничимся одной зарплатой, а вторую заплатим позже, через месяц». Просто решили не платить, и всё», — сказал Пырнэу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.