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175 лет назад
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Оланаре выйдет в стартовом составе ЦСКА в матче с «Картахеной»
15 февраля 2017, среда. 18:10.
Футбол
Стал известен стартовый состав ЦСКА на контрольный матч с испанской командой «Картахена». С первых минут у «армейцев» на поле появится нападающий
Аарон Оланаре
.
ЦСКА
: Чепчугов, Игнашевич, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Жамалетдинов, Вернблум, Фернандес, Дзагоев, Головин, Ионов, Оланаре.
«Чемпионат» проведёт
текстовую онлайн-трансляцию матча «Картахена» — ЦСКА
. Начало — в 20:00 мск.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ПФК ЦСКА
Аарон Оланаре
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Новости. Футбол
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