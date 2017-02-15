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Калачёв: «Ростов» подходит к матчам со «Спартой» в хорошем состоянии

15 февраля 2017, среда. 18:24. Футбол
Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв поделился ожиданиями от противостояния со «Спартой» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы готовились к этим играм. Подходим в хорошем состоянии. Будет сложно, всё-таки это еврокубки. Для нашей команды все матчи важны, тем более нас ждут матчи на выбывание. Чем дальше пройдём, тем сильнее обрадуем наших фанатов. Думаю, что завтра должен быть соответствующий настрой», — цитирует Калачёва официальный сайт «Ростова».

Первый матч между «Ростовом» и «Спартой» состоится на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону в четверг, 16 февраля. Начало — в 21:00 мск.
Источник: Официальный сайт ФК "Ростов" Сообщить об ошибке
Теги
Спарта ФК Ростов Тимофей Калачёв
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