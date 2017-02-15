Данильянц: отпустили Эззатоллахи и Григорьева, чтобы они получали практику

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал, почему было принято решение отдать в аренду полузащитников Саида Эззатоллахи и Максима Григорьева. Ранее сообщалось, что Эззатоллахи до конца сезона будет выступать за «Анжи», а Григорьев — в «Оренбурге».
«На их позиции у нас есть ребята, на которых мы рассчитываем больше. Не совсем правильно держать игроков и не давать им играть. Например, Григорьев хочет восстановить свою былую форму, которая была до травмы.
Принято решение отпустить их, чтобы они получали практику. Мы ждём этих футболистов летом», — цитирует Данильянца официальный сайт «Ростова».