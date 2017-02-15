Нигматуллин: у «Арсенала» есть определённый потолок, «Бавария» выиграет 1:0

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о своих ожиданиях перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Арсенал». Игра начнётся сегодня в 22:45 мск.
«Очень интересно будет сегодня посмотреть противостояние «Баварии» и «Арсенала». Я симпатизирую «Баварии» и люблю английский чемпионат, поэтому хочу увидеть эту игру. При Карло Анчелотти немцы выглядят не так сильно, что является несомненным плюсом для лондонской команды. Эту «Баварию» можно обыгрывать, несмотря на её высокий класс.
Что касается шансов «Арсенала», то вчера мы видели, как «ПСЖ» попал на серьёзного соперника и не дал ему ни единого шанса. У команды Арсена Венгера есть определённый потолок, который раньше был и у «ПСЖ». Но сейчас игра «канониров» выглядит не очень однозначно.
Мне кажется, что в этом противостоянии дальше пройдёт «Бавария». Сегодняшний матч закончится со счётом 1:0 в пользу немцев», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.