Иванович: за это время сделал всё, чтобы адаптироваться к команде

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом».
«Могу сказать, что я жду матча, и за это время я сделал всё, чтобы адаптироваться к команде. Надеюсь, завтра нас ждёт хорошая игра.
Мы смотрели три последних матча бельгийцев. Серьёзная, атакующая команда. У неё есть футболисты, которые могут создавать преимущество. Мы знаем, что у них есть забивные форварды, и нам нужно обратить на это внимание, чтобы добиться нужного результата.
«Зенит», как клуб высокого уровня, хочет добиваться победы в каждой игре и турнире», — цитирует Ивановича официальный сайт сине-бело-голубых.
Матч «Андерлехт» — «Зенит» состоится в Брюсселе 16 февраля. Начало матча — в 23:05 мск.
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