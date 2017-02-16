Сарри: президент может говорить о составе, но лучше делать это в беседе со мной

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри ответил на слова президента Аурелио Де Лаурентиса, который остался недоволен составом в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3).
«Я нахожусь на тренировках каждый день. Я тот, кто выбирает состав. Президент может высказать свои идеи по составу, однако я бы предпочёл, чтобы он говорил об этом в беседе со мной, в конечном итоге окончательное решение принимаю я.
Милик был на скамейке, потому что в его нынешнем состоянии он не может играть больше 10-11 минут. Эксперименты? В таком случае мы могли проиграть 0:5», — сказал Сарри в эфире Mediaset Premium.