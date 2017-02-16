Классон: постараюсь показать хорошую игру и в ЧР, хотелось бы забить «Спартаку»

Новичок «Краснодара» полузащитник Виктор Классон, отметившийся голом в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (1:0), заявил, что в данный момент не думает об игре 18-го тура РФПЛ со «Спартаком», но хотел бы забить за «быков» и в своём первом матче в чемпионате страны.
«В первую очередь в приоритете ответный матч с „Фенербахче“, уже потом будем настраиваться на игру со „Спартаком“. Я постараюсь показать хорошую игру и в чемпионате России. Конечно, хотелось бы забить в первом матче, но как там получится — я не знаю», — заявил швед в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Кумбровым.
Ответный матч между «Фенербахче» и «Краснодаром» состоится 22 февраля, а со «Спартаком» «быки» сыграют дома 5 марта.