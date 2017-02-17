Ачеампонг назван лучшим игроком матча «Андерлехт» — «Зенит»

Нападающий «Андерлехта» Франк Ачеампонг признан лучшим игроком первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом» (2:0) по версии УЕФА.
Ганец отметился дублем в первом тайме. На 5-й минуте он выскочил из-за спины Бранислава Ивановича на диагональ Николае Станчу и из убойной позиции расстрелял ворота Юрия Лодыгина. На 31-й минуте форварду дали войти на край штрафной и без особого сопротивления пробить в ближнюю девятку.
Ответный поединок между «Зенитом» и «Андерлехтом» состоится 23 февраля в Санкт-Петербурге.