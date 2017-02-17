Обамейянг: должен признать, что чувствую себя немного уставшим

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг не скрывает, что не находится в надлежащей форме. Об этом футболист сборной Габона сказал после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с лиссабонской «Бенфикой». Играя на выезде, подопечные Томаса Тухеля потерпели поражение со счётом 0:1.
«Из-за участия в розыгрыше Кубка Африки мне не хватает соответствующей подготовки. И я должен признать, что чувствую себя немного уставшим», — приводит слова Обамейянга Bild.
Ответная игра между «Боруссией» и португальским грандом состоится 8 марта.