Лизаразю верит в Анчелотти и успехи «Баварии» в Лиге чемпионов

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» Биксант Лизаразю не сомневается, что команда будет добиваться успехов под руководством главного тренера Карло Анчелотти. В чемпионате Германии мюнхенцы по итогам 20 туров единолично возглавляют турнирную таблицу, набрав 49 очков. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» подопечные итальянского специалиста одержали разгромную победу со счётом 5:1.
«Очевидно, что в первые полгода Анчелотти приходилось нелегко. Это новый тренер, и нужно адаптироваться к команде. Однако я уверен, что «Бавария» будет показывать свой лучший уровень игры и будет идти дальше в Лиге чемпионов», — цитирует Лизаразю Omnisport.
Ответный матч между «Арсеналом» и «Баварией» состоится 7 марта на поле английского гранда.