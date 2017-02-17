Наставник «Вольфсбурга»: радуюсь успехам Дракслера в «ПСЖ»

Главный тренер «Вольфсбурга» Валерьен Исмаэль признался, что очень рад успехам бывшего полузащитника команды Юлиана Дракслера, защищающего ныне цвета «Пари Сен-Жермен». Ряды парижского клуба футболист сборной Германии пополнил в зимнее трансферное окно.
«Я радуюсь успехам Дракслера, поскольку знаю, на что он способен. Я также знал, что чемпионат Франции отлично подойдёт ему. В последние недели он подтвердил это своей игрой. Свои игровые качества он доказал и в нашем клубе. Речь идёт о футболисте, играющем на поле определяющую роль», — приводит слова Исмаэля Sky.
Когда Дракслер покидал стан «волков», у него были натянутые отношения с руководством клуба. Дракслер хотел во что бы то ни стало сменить клубную прописку, тогда как в «Вольфсбурге» расставаться с ним не хотели.