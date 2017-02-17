Лизаразю: с «ПСЖ» «Барселона» играла как в товарищеском матче

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Биксант Лизаразю проанализировал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Барселоной». Играя на выезде, подопечные Луиса Энрике потерпели болезненное поражение со счётом 0:4.
«ПСЖ» играл очень хорошо, а «Барселона» — очень плохо. Обычно «Барселона» не играет настолько слабо. Потому и получился такой результат, который на самом деле не отражает разницы между командами. С «ПСЖ» «Барселона» играла как в товарищеском матче», — цитирует Лизаразю AS.
Ответная встреча между этими командами состоится 8 марта.