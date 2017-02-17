Колыванов: «Ростов» в игре со «Спартой» не удивил, мы привыкли к ярким сюрпризам

Бывший главный тренер «Уфы» и молодёжной сборной России Игорь Колыванов прокомментировал победу «Ростова» над «Спартой» (4:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
«Ростов» не удивил. Настолько мы привыкли к этим ярким сюрпризам ростовчан, и вчера был ещё один. В первые 25 минут просто уничтожили «Спарту». 4:0 – это огромный запас, футболисты «Ростова» скромничают, когда говорят, что ещё ничего не решено. И ни один тренер вам не скажет раньше времени, что задача выполнена. «Спарта» обязательно выйдет брать реванш в ответном матче, если даже не удастся отыграть четыре мяча. Но, думаю, тренерский штаб и лично Курбан Бердыев найдут правильные слова, чтобы футболисты вышли с правильным настроем», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.