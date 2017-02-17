В Кремле не смотрели фильм ВВС о российских фанатах и не планируют этого делать

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не планируют смотреть фильм ВВС «Армия хулиганов России» и сомневаются в его качестве. Слова Пескова приводит «РИА Новости».
«Фильм не смотрели и смотреть не собираемся. Судя по всему, скажем так, к сожалению, мы последнее время наблюдаем эрозию качества и объективности у наших коллег с Би-би-си, в связи с чем выражаем сожаление.
Фильм, по всей видимости, тоже достаточно низкого пошиба. В целом, конечно же, ну, наверное, не британцам говорить о каких-то хулиганах среди футбольных болельщиков, учитывая известные истории хулиганства болельщиков в Великобритании и на всём европейском континенте, кстати», — сказал Песков.
Чемпионат мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.