Щенников и Натхо не тренируются в общей группе на сборе ЦСКА

Защитник ЦСКА Георгий Щенников сегодня не принимал участия в тренировке с общей группой. Как сообщается на официальном сайте «армейцев», Щенников восстанавливается после повреждения голеностопа, его реабилитация займёт несколько дней.
Также пока продолжает работать индивидуально полузащитник Бибрас Натхо. Он должен присоединиться к общей группе в начале следующей недели.
Утреннее занятие состояло из разминки, позиционного квадрата и игры в футбол и продолжалось 80 минут. Вечером у команды запланировано беговое занятие.