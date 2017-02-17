Анчелотти: хотели бы всегда играть так, как против «Арсенала», но это невозможно

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти в преддверии матча 21-го тура чемпионата Германии против «Герты» (18 февраля) отметил, что мюнхенцы не могут проводить каждую встречу так, как прошедшую игру против лондонского «Арсенала» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч закончился разгромной победой «Баварии» со счётом 5:1.
«Игра против „Арсенала“ придала нам уверенности в своих силах. Конечно, мы хотели бы всегда играть так, как против „Арсенала“, но это невозможно. Бундеслига — это другой турнир, здесь 34 матча. Против „Арсенала“ всего два.
«Герта»? У них хорошая команда, в первой половине сезона они играли очень хорошо. Это будет сложный и важный матч. Мы должны хорошо подготовиться и завтра быть предельно сосредоточенны», — цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».