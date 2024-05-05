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Канищев: «Зенит» должен пользоваться подарком от «Краснодара»

Канищев: «Зенит» должен пользоваться подарком от «Краснодара»
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Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча пройдёт 6 мая, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, «Зенит» обязан пользоваться таким подарком от «Краснодара». Я не думаю, что «Зениту» будет тяжело в предстоящем матче, будет тяжело «Факелу». «Зениту» будет как всегда, поэтому вряд ли будет какая-то большая проблема, если команда выйдет играть. Если «Зенит» выйдет как вчера «Краснодар», то тогда будут проблемы. Я думаю, что всё будет зависеть от того, с каким настроем и забралом выйдет «Зенит», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 26 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги воронежский «Факел» имеет в своём активе 27 очков и находится на 12-й строчке в турнирной таблице. После аналогичного количества игр «Зенит» набрал 50 очков и занимает первое место.

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