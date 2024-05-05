Александр Тарханов: победа над «Рубином» поднимет ЦСКА эмоциональный фон

Известный отечественный тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура чемпионата России, в котором встретятся московский ЦСКА и казанский «Рубин». Игра состоится завтра, 6 мая. Начало матча — в 20:30 мск.

«Когда смотришь матчи Германии, Италии и Англии, где команды ни за что не борются, они всё равно играют. ЦСКА и «Рубину» надо хорошо сыграть, поэтому для них мотивация — это игра. В этом матче обе команды обязаны побеждать, поэтому будут стремиться к выигрышу. У ЦСКА серия из четырёх неудачных матчей, поэтому победа поднимет эмоциональный фон, а также поднимет команду в таблице», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.