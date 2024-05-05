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Александр Тарханов: победа над «Рубином» поднимет ЦСКА эмоциональный фон

Александр Тарханов: победа над «Рубином» поднимет ЦСКА эмоциональный фон
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Известный отечественный тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура чемпионата России, в котором встретятся московский ЦСКА и казанский «Рубин». Игра состоится завтра, 6 мая. Начало матча — в 20:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Когда смотришь матчи Германии, Италии и Англии, где команды ни за что не борются, они всё равно играют. ЦСКА и «Рубину» надо хорошо сыграть, поэтому для них мотивация — это игра. В этом матче обе команды обязаны побеждать, поэтому будут стремиться к выигрышу. У ЦСКА серия из четырёх неудачных матчей, поэтому победа поднимет эмоциональный фон, а также поднимет команду в таблице», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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