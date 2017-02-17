Экс-форварду «МЮ» Йорку отказали во въезде в США из-за иранской визы

Экс-нападающему «Манчестер Юнайтед» Дуайту Йорку, который теперь является послом клуба, отказали во въезде в США из-за иранской визы в паспорте, сообщает журналист телеканала beIN Sports Ричард Киз.
«Молодец, Дональд Трамп. Послу «Манчестер Юнайтед» Дуайту Йорку отказали в транзитной визе в Майами в связи с наличием иранского штампа в его паспорте», — написал Киз в своём «твиттере».
Ранее новый президент США Дональд Трамп подписал указ, ограничивающий на 90 дней въезд в страну граждан семи стран, включая Иран.
Дуайт Йорк выступал за «МЮ» с 1998 по 2002 год. В составе манкунианцев он трижды выиграл чемпионат Англии, по разу Кубок страны и Лигу чемпионов.