Анчелотти: Киммих способен стать новым Ламом

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти не поскупился на похвалу в адрес полузащитника команды Джошуа Киммиха. Итальянский специалист считает, что футболист сборной Германии способен стать преемником капитана мюнхенцев Филиппа Лама на позиции правого защитника.
«Киммих способен стать новым Ламом. У него достаточно игровых качеств для того, чтобы выступать на различных позициях. Я люблю футболистов, отличающихся высоким профессионализмом. И у Киммиха он есть», — приводит слова Анчелотти интернет-издание Sport1.
Лам уже объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона, несмотря на то что его контракт с немецким грандом рассчитан до лета 2018 года.